İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'ndeki bir TIR parkında, Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki bir adreste ve adreslerin önündeki araçlarda kaçak-sahte içki bulunduğunu tespit etti.

Sahte içkilerin söz konusu adreslerde depolandığı ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı saptandı.

Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video

Tespiti yapılan adreslere ve araçlara gerçekleştirilen operasyonla 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon lira olan 34 ton 33 litre alkollü sıvı, 43 plastik bidon, 26 plastik tank ve 2 dalgıç pompası ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen üç kişi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.