Haberler Yaşam Haberleri Operasyonla ele geçirildi... Piyasa değeri 3 milyon lira...
Giriş Tarihi: 22.4.2022 09:48 Son Güncelleme: 22.4.2022 10:06

Operasyonla ele geçirildi... Piyasa değeri 3 milyon lira...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Operasyonla ele geçirildi... Piyasa değeri 3 milyon lira...

İstanbul’da düzenlenen “Kaçak-Sahte İçki” operasyonunda piyasa değeri üç milyon lira olan 34 ton 33 litre alkollü sıvı ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'ndeki bir TIR parkında, Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki bir adreste ve adreslerin önündeki araçlarda kaçak-sahte içki bulunduğunu tespit etti.

Sahte içkilerin söz konusu adreslerde depolandığı ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı saptandı.

Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video

Tespiti yapılan adreslere ve araçlara gerçekleştirilen operasyonla 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon lira olan 34 ton 33 litre alkollü sıvı, 43 plastik bidon, 26 plastik tank ve 2 dalgıç pompası ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen üç kişi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sebze ve meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Son dakika: Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik
Yüzlerce kişiyi 80 milyon dolandırdılar! Bodrum'da, kar payı vurgunu
Son dakika: Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı
Bakan Bilgin: İşçileri, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacağız
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim
Başkan Erdoğan Bilim Kurulu'nu işaret etti: Alınan kararları milletimizle paylaşacağız
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Operasyonla ele geçirildi... Piyasa değeri 3 milyon lira...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA