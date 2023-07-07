Haberler Yaşam Haberleri Operasyonla ele geçirilmişti… İşte o sahte ilaçlar…
Giriş Tarihi: 7.7.2023 11:08

Operasyonla ele geçirilmişti… İşte o sahte ilaçlar…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve piyasa değeri 30 milyon lira olan sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

Emir SOMER Emir SOMER
Operasyonla ele geçirilmişti… İşte o sahte ilaçlar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt ve Beylikdüzü İlçeleri'nde sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli sahte ilaçlar imal eden ve satan iki kişiyi operasyonla yakaladı. Yabancı uyruklu iki kişi "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretmek ve Satmak" suçundan gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 30 milyon lira olan üç bin 981 kutu içerisinde 56 bin 339 adet sahte botoks, kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaç ve sahte ilaç imalatında kullanılan maddeler ele geçirildi. İki suç ortağı adliyeye sevk edilirken operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar ve malzemeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu soyguna zam mı dayanır?
"Kılıçdaroğlu inmeli" diyen Tanju Özcan: Yürüyüş öncesi İmamoğlu ile görüştüm
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu CHP’yi neden bırakmıyor?
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki! "Yerel seçimlerde bu kötü gidişe son vereceğiz!"
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
E-ticaret düğümü perşembe çözülüyor!
Büyüyünce muhalefet olacaklar
Küresel enerji denkleminde ‘Yeşil Hidrojen’ atağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Operasyonla ele geçirilmişti… İşte o sahte ilaçlar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA