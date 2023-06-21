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Giriş Tarihi: 21.6.2023 09:30

Operasyonla yakalandılar… Mor Işık Cihazı bile bulundu

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; düzensiz kaçak göçmenlere ve firari suçlulara sahte kimlik, sahte pasaport ve sahte belgeler hazırlayıp satan bir çeteyi operasyonla çökertti.

Emir SOMER Emir SOMER
Operasyonla yakalandılar… Mor Işık Cihazı bile bulundu

"Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'dan yurt dışına gönderilen bir kargo paketinin, kargo şirketi görevlilerince şüphelenilerek X-Ray Cihazı'na sokulması ve kargo paketi içerisinde pasaport bulunduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde pasaportun sahte olduğu tespit edildi. Kargo üzerindeki gönderici bilgileri üzerinden yapılan araştırma ve incelemeler sonucu A.S., S.A. ve S.K. isimli üç şüphelinin açık kimlikleri tespit edildi. Üç suç ortağı Fatih, Tuzla ve Ümraniye İlçeleri'nde ikamet adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı ülkelere ait çok sayıda kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport, gerçeğine birebir benzerlikte hazırlanan sahte pasaportları kontrol etmek için kullanılan ve pasaportların resmi geçiş noktalarında kontrol edildiği bir adet Mor Işık Cihazı, 760 lira, sekiz bin 400 dolar ve 350 euro ele geçirildi. Üç şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.S. ve S.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli S.A. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Operasyonla yakalandılar… Mor Işık Cihazı bile bulundu
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