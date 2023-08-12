İstanbul Emniyeti, dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ ve EL KAİDE'ye düzenlediği operasyonda söz konusu terör örgütleri adına faaliyetler yürüten altı kişiyi yakaladı. Sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri adına para toplayan, paraları terör örgütlerine aktaran ve Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli İlçeleri'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan altı kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer üç kişi ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Operasyonla yakalanmışlardı! 3'ü tutuklandı | Video