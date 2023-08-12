Haberler Yaşam Haberleri Operasyonla yakalanmışlardı… 3’ü tutuklandı…
Giriş Tarihi: 12.8.2023 10:29 Son Güncelleme: 12.8.2023 10:44

Operasyonla yakalanmışlardı… 3’ü tutuklandı…

Terör örgütleri DEAŞ ve EL KAİDE’ye İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan altı kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Operasyonla yakalanmışlardı… 3’ü tutuklandı…

İstanbul Emniyeti, dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ ve EL KAİDE'ye düzenlediği operasyonda söz konusu terör örgütleri adına faaliyetler yürüten altı kişiyi yakaladı. Sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri adına para toplayan, paraları terör örgütlerine aktaran ve Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli İlçeleri'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan altı kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer üç kişi ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Operasyonla yakalanmışlardı! 3'ü tutuklandı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
Danimarka'da alçak provokasyon! Müslümanları ve Kur'an-ı Kerim'i hedef aldılar
FETÖ elebaşı Gülen’in ‘ölüm’ korkusu
TEI Genel Müdürü Akşit A Haber'de açıkladı: Son 9 yılda 11 milli motor ürettik
Son dakika: Trabzonspor sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı!
FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmeyin
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
Afrika’da Fransa’ya bir darbe daha
Son dakika: Fenerbahçe, Fred'i transfer ettiğini açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Operasyonla yakalanmışlardı… 3’ü tutuklandı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA