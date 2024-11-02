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Giriş Tarihi: 2.11.2024 16:38 Son Güncelleme: 2.11.2024 18:19

Operasyonla yakalanmışlardı: 4’ü tutuklandı

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Gençlik Yapılanması ve sözde Siyasal Alan Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten ve operasyonla gözaltına alınan 20 kişiden 4’ü tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Operasyonla yakalanmışlardı: 4’ü tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda; 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması ve sözde Siyasal Alan Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten 20 kişi, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer 16 kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Operasyonla yakalanmışlardı: 4’ü tutuklandı
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