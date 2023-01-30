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Giriş Tarihi: 30.1.2023 10:43

Operasyonla yakalanmışlardı… Adliyeye sevk edildiler…

İstanbul’da eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan bir organize suç örgütünün 16 üyesi adliyeye sevk edildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Operasyonla yakalanmışlardı… Adliyeye sevk edildiler…

Rahman K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonu geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Zeytinburnu ve Beşiktaş İlçeleri'nde "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Yağma (Gasp) ve Tehdit" olmak üzere toplamda beş olaya karıştıkları tespit edilen 16 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. 16 çete üyesi de yakalanarak gözaltına alındı. Dört ruhsatsız tabanca, iki hassas terazi, 920 gram Kokain maddesi, 95 gram Esrar maddesi ve bir çelik yelek ele geçirildi. Çetenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Operasyonla yakalanmışlardı… Adliyeye sevk edildiler…
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