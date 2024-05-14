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Giriş Tarihi: 14.5.2024 10:05 Son Güncelleme: 14.5.2024 10:44

Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı

“Mahzen-42” operasyonunda gözaltına alınan husumetli iki farklı çetenin 39 üyesinden 29’u tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve aralarında husumet bulunan iki suç örgütünün çökertildiği "Mahzen-42" operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Başakşehir'de karşılıklı olarak birbirlerine yönelik silahlı saldırılarda bulunan husumetli iki çetenin 39 üyesi, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen iki çetenin 29 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı | Video

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Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı
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