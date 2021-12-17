Sahte içkiye 4 kurban daha

Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor. Muğla, Kocaeli, Zonguldak ve İstanbul’da 4 kişi daha öldü. Son dönemde ölenlerin sayısı ülke genelinde 50’ye ulaştı
Sahte içkiden zehirlenerek ölenlere her gün bir yenisi ekleniyor. Muğla, Kocaeli, Zonguldak ve İstanbul'da 4 kişi daha öldü. Son dönemde ölenlerin sayısı ülke genelinde 50'ye ulaştı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası Turgut Tilki (59), bir tanıdığından aldığı sahte içkiyi içtikten bir süre sonra, yakınlarına gözlerinin görmediğini söyledi, ardından fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tilki yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve İSU Kartepe Şube Müdürlüğünde çalışan Metin Kahraman (48), aldığı sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Başiskelesi ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Kahraman, hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta, önceki akşam sahte içki içtikten sonra fenalaşan Mehmet Başkan (47) ve 6 arkadaşı bilinç bulanıklığı ve görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağırlaşınca yoğum bakıma alınan Başkan, hayatını kaybetti. Tedavisi süren 6 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.
İstanbul Büyükçekmece'de sahte alkol alan ve işe giderken yolda düşüp bayılan Özbekistan uyruklu Dilara Atacanova (52) yaşamını yitirdi. Atacanova'nın oğlunun Özbekistan'daki düğününe koronavirüs tedbirleri nedeniyle gidemediği ve evde alkol aldığı öğrenildi. İstanbul Valiliği, şimdiye kadar sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 46 kişiden 11'i yabancı uyruklu, 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Ülke genelinde ölenlerin sayısı toplamda 50 kişiye ulaştı.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR: 18 TUTUKLAMA
KAÇAKÇILIK ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki süreceği belirlenen suç gruplarına yönelik 81 ilde eş zamanlı "Zehir" operasyonu düzenledi. Ankara'dan yönetilen operasyon kapsamında Türkiye genelinde 342 adrese eş zamanlı baskında 84.467 litre sahte alkollü içki ele geçirilirken 18 kişi de tutuklandı. Ömer ÇETİN / SABAH