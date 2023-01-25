Operasyonlarda gösterdiği başarı nedeniyle ödüller aldı!

FIRTINA ÖZEL OPERASYON TİM KOMUTANIYDI

Gösterdiği başarılar nedeniyle birkaç sene içerisinde korucularından oluşan "Fırtına Özel Operasyon Timi"nin başına geçti. Tim komutanı olarak yurtiçinde ve yurtdışında sayısız operasyonlara katıldı. Özellikle Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerinde icra edilen operasyonlarda üstün başarılar sergiledi. Operasyonlar esnasında birçok terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde aktif olarak rol aldı. Bölgedeki sağladığı istihbari bilgilerle bölgedeki Mehmetçiklere kalkan oldu. 16 kişiden oluşan 'Fırtına Özel Operasyon Timi'ne' komutanlık eden Encü, Pençe, Pençe Kilit, Pençe Kaplan, Eren Abluka operasyonları dâhil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki onlarca operasyonda ön saflarda görev yaptı. Özellikle Şırnak Bölgesinde bulunan bütün alanları çok iyi bilmesinden dolayı birçok operasyona timi ile beraber gönüllü katılırdı. Şehit Encü, Operasyonlarda 16 kişilik ekibiyle Mehmetçik'e rehber, kalkan oluyordu.

ÖDELLER ALDI

Operasyonlarda gösterdiği başarılardan dolayı çok sayıda ödül aldı. Tüm operasyonlarda timinin en önünde yürüyen Encü, son operasyonda gördükleri bir PKK'lı teröristin peşinde düştükleri sırada keskin nişanı atışı ile göğsünden yaralandı. Kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.