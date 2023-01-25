Operasyonlarda gösterdiği başarı nedeniyle ödüller aldı!

İçişleri Bakın Süleyman Soylu'nun 'O bir efsaneydi' dediği güvenlik korucusu Nimet Encü, Uludere kırsalındaki Bestler-Dereler bölgesinde devam eden Eren Abluka Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olmuştu. 90 yıllardan beri PKK'nın korkulu rüyası olan Nimet Encü 16 yaşında başladığı koruculuk mesleğine şehadetinin son gününe kadar devam etti. Devlet, millet bayrak aşkı ile 7-24 esasına göre göreve hazır olan Encü, Irak'ta, Kato,'da Gabar'da, Bestler Derelerde ve Cudi'ye sürekli görevlere gidiyordu. 90'lı yıllarda çocuk yaşta PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadeleler ile bilinen şehit Encü, bölge halkı için gizli bir kahramandı. 30 sene PKK terör örgütüne karşı mücadele eden Nimet Encü, onlarca çatışmaya girdi.
FIRTINA ÖZEL OPERASYON TİM KOMUTANIYDI
Gösterdiği başarılar nedeniyle birkaç sene içerisinde korucularından oluşan "Fırtına Özel Operasyon Timi"nin başına geçti. Tim komutanı olarak yurtiçinde ve yurtdışında sayısız operasyonlara katıldı. Özellikle Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerinde icra edilen operasyonlarda üstün başarılar sergiledi. Operasyonlar esnasında birçok terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde aktif olarak rol aldı. Bölgedeki sağladığı istihbari bilgilerle bölgedeki Mehmetçiklere kalkan oldu. 16 kişiden oluşan 'Fırtına Özel Operasyon Timi'ne' komutanlık eden Encü, Pençe, Pençe Kilit, Pençe Kaplan, Eren Abluka operasyonları dâhil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki onlarca operasyonda ön saflarda görev yaptı. Özellikle Şırnak Bölgesinde bulunan bütün alanları çok iyi bilmesinden dolayı birçok operasyona timi ile beraber gönüllü katılırdı. Şehit Encü, Operasyonlarda 16 kişilik ekibiyle Mehmetçik'e rehber, kalkan oluyordu.
ÖDELLER ALDI
Operasyonlarda gösterdiği başarılardan dolayı çok sayıda ödül aldı. Tüm operasyonlarda timinin en önünde yürüyen Encü, son operasyonda gördükleri bir PKK'lı teröristin peşinde düştükleri sırada keskin nişanı atışı ile göğsünden yaralandı. Kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
AİLESİ EFSANE BABALARINI ANLATTI
Şehidin oğlu Barış Encü; "Şehidimiz 29 yıldır bu işin içerisinde ve sürekli operasyonlara giderdi. Yolundan hiç şaşmazdı. Önceliği operasyonlar ve terörle mücadelesiydi ve vatanı için savaşarak var olan biriydi. Allah'a şükürler olsun. Dün öğrendik şehidimizin kanı yerde kalmadı. Alnımız açık ve rahatlıkla uyuyabiliriz bundan sonra babamın kanı yerde kalmadı. Görev arkadaşlarına, devletimize, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok mutlu olduk bizi yalnız bırakmadılar. Valimiz, bütün komutanlarımız hepsi yanımızda oldular bunun için minnettarız. Babamın eski kıyafetleri yırtılmıştı operasyonda yeni kıyafetler almıştı. Kıyafetleri giyinip aynanın karşısına geçip bana dönerek 'oğlum nasıl oldu' diye sormuştu. 2 saatten fazla aynanın karşısında kaldı. Benim babamı son görüşüm o oldu.
Diyecek fazla bir şey yok Vatan sağ olsun. Bütün Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi. Oğlu Umut Encü " babam 29 yıldır, dağlarda teröristlerle sıkı çatışmalarda. Teröristlere darbeler vurdu. Şehidimiz çok güçlüydü. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriydi. Devam eden operasyonlarda şehidimizin kanı yerde kalmadı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Vatan sağ olsun. En son saat saat 5'te uyanarak göreve gidecekti. Bende uyandım arabaya binene kadar ona eşlik ettim. Ardından oda göreve gitti" dedi.