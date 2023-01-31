İYİ Partili belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan da gözaltına alınmıştı: Detaylar ortaya çıktı

HERŞEYİ YAPMIŞLAR

Şikayetlerin ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ekipler, şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şebekenin, imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı belirlendi.

"TARÇIN" OPERASYONU

Elde edilen bilgiler doğrultulsun da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu sabah saatlerinde Gökçeada Belediyesi'ne baskın düzenledi. Operasyona Belediye Başkanı Ünal Çetin'in eşi Mehtap Çetin üzerine kayıtlı "kanella" ismindeki "tarçın" anlamına gelen teknesinin ismi verildi.