Operatör Kovid-19 olunca iş başkana kaldı

RİZE'NİN Çamlıhemşin ilçesinde belediyenin 2 kepçe operatörünün Kovid-19'a yakalanması nedeniyle direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, hafta sonu kepçeyle karla mücadele çalışması yaptı. Çamlıhemşin'de geçen hafta aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu birçok sokak ve cadde karla kaplandı, kar kalınlığı yer yer 50 santimetrenin üzerine çıktı. Haşimoğlu, gazetecilere, bu yıl ilçede çok kar yağdığını belirterek, "İki operatörüm de rahatsızlandı. Operatörlük belgem var. Zaman zaman ben de üzerime düşeni yapıyorum" dedi. AA