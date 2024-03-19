Ördeğine otomobil çarpan kadın savcılığa şikayetçi oldu

İstanbul'da 19 yıldır yaşayan Ermenistan uyruklu sahibi Anahıt Khachatrayn (56) 2 yıldır pekin ördeği Pamuk ile yaşıyordu. Anahıt, ördeği ile pazarda alışveriş yapıyor, bir an olsun yanından ayırmıyordu. Khachatrayn ile Pamuk ile arasındaki bağı sosyal medyada gündem olmuş hatta Pamuğa "Pazarın maskotu" deniliyordu.

TAKSİCİ ÖRDEĞİ EZİLDİ

Bu ikilini dostluğu geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kazayla son buldu. 10 Mart günü sahibini takip eden Pamuk, iddiaya göre ters yöne giren taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Khachatryan, taksi şoföründen Pamuğu veteriner götürmesini istemesine rağmen küfürlü tepkiyle karşılaştı. Khachatrayn, ördeği Pamuğu kucağında taşıyarak veterinere götürdü. Ameliyat edilen ördek taburcu edildi. Ancak Pamuk yaşama tutunamadı. O gece öldü.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Anahıt Khachatrayn, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, taksi şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu. Khachatrayn yaptığı açıklamada, "Pamuğa 2 senedir ona ben bakıyorum. Çocuğum gibi, onun annesi gibiyim. Fakat o gün akşamüzeriydi bir dakikanın içinde taksi ona vurdu ve hayvan yerinden kıpırdamadı. Taksi şoförü zaten bizim binanın yanındaydı ama ters yönden girmiş. Hayvana vurmuş. Hayvana vurduktan sonra taksiden çıktığında cep telefonu ile konuşmak üzereydi" dedi.

"O BİR CAN"

Taksicinin telefonla oynadığını ileri süren Khachatrayn, "Taksiden çıktı ve pişkin pişkin 'Ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbir şey yapmadım, görmedim' dedi. Ben ona yalvardım, bana 'Yok, ben hiçbir yere gitmeyeceğim, benim başıma bela olma' dedi. O dakika kucağıma aldım ve veterinere koştum. Hayvana ameliyat yaptırdık fakat aynı gece saat 03.30'da öldü. Adalet! Maddi, manevi davacıyım. Hiçbir hayvan hak etmiyor. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün alışverişe çıkmıştık. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefon ile konuşuyordu" diye konuştu.