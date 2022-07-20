Ördekler gündem olmuştu! HAYDİ ekibi ördeklere sahip çıktı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntülerler paylaşıldı. Sosyal medya tetikçileri kaynağı ve doğruluğu teyit edilmeyen görüntü üzerinden "Suriyeliler göletten kazları çaldı" şeklinde paylaşımlar yaparak algı operasyonun düğmesine bastı ve önlenemez bir şekilde büyüdü.

Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi.

ÖRDEKLER EVDE BÜYÜMÜŞ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle iligli konuşan El Zuheyri, "Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik" şeklinde açıklama yapmıştı.

AİLEDEN ÖRDEKLER TESLİM ALINDI

İstanbul Emniyetine bağlı HAYDİ ekipleri, veteriner eşliğinde ailenin yanına gitti ve aileden ördekleri teslim aldı. HAYDİ ekiplerince uygun koşullarda hayvanlar Ankara'ya getirildi, Gölbaşı Vilayetler Evinin bahçesinde koruma altına alındı. Bundan sonra Gölbaşı Vilayetler Evinin bahçesindeki ördek, kaz, tavus kuşu.. diğer hayvanlarla birlikte bakılacak