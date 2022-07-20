Haberler Yaşam Haberleri Ördekler gündem olmuştu! HAYDİ ekibi ördeklere sahip çıktı
Giriş Tarihi: 20.7.2022 17:03 Son Güncelleme: 20.7.2022 17:50

Ördekler gündem olmuştu! HAYDİ ekibi ördeklere sahip çıktı

İstanbul Başakşehir’de Irak uyruklu aile Bahçeşehir’deki Gölete ördeklerini bırakmak isterken, park görevlilerince izin verilmemesi üzerine,hayvanlarını götürürken, fotoğrafları çekilmiş, sosyal medya üzerinden “Suriyeliler gölette kazakları çaldı" şeklinde paylaşımlar yapılmıştı.İstanbul Emniyetine bağlı HAYDİ ekipleri, veteriner eşliğinde ailenin yanına gitti ve aileden ördekleri teslim alarak Ankara Gölbaşı Vilayetler Evinin bahçesinde ördek, kaz, tavus kuşu ve diğer hayvanlarla birlikte bakılacak.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ördekler gündem olmuştu! HAYDİ ekibi ördeklere sahip çıktı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntülerler paylaşıldı. Sosyal medya tetikçileri kaynağı ve doğruluğu teyit edilmeyen görüntü üzerinden "Suriyeliler göletten kazları çaldı" şeklinde paylaşımlar yaparak algı operasyonun düğmesine bastı ve önlenemez bir şekilde büyüdü.

Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi.

ÖRDEKLER EVDE BÜYÜMÜŞ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle iligli konuşan El Zuheyri, "Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik" şeklinde açıklama yapmıştı.

AİLEDEN ÖRDEKLER TESLİM ALINDI

İstanbul Emniyetine bağlı HAYDİ ekipleri, veteriner eşliğinde ailenin yanına gitti ve aileden ördekleri teslim aldı. HAYDİ ekiplerince uygun koşullarda hayvanlar Ankara'ya getirildi, Gölbaşı Vilayetler Evinin bahçesinde koruma altına alındı. Bundan sonra Gölbaşı Vilayetler Evinin bahçesindeki ördek, kaz, tavus kuşu.. diğer hayvanlarla birlikte bakılacak

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak, ödeme takvimi nasıl? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Hesaplara yatmaya başladı!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖK ATLAS İLE 2 ve 4 YILLIK BÖLÜMLER: 2022 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları: TYT - AYT BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
Maaş farkları gün gün ödeniyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? İlk 11'ler
Sigara fiyatları yenilendi! Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA || 2022 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ördekler gündem olmuştu! HAYDİ ekibi ördeklere sahip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA