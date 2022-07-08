Ordu bayram namazı saati 2022! Ordu’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminde mutlu bir hava hakim. Bayram yolda. 2022 Kurban bayramı yarın kılınacak namazlar ile tüm Müslümanlar tarafından benimsenecek. Ordu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ordu kurban bayramı namazı vakti belli oldu. İşte Ordu bayram namazı saati 2022…
ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 9 Temmuz tarihinde 1. Günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu. İşte Niğde bayram namazı saati:
Ordu'da bayram namazı bu yıl 05.40'da kılınacak.
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.