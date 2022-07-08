Ordu bayram namazı saati 2022! Ordu’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 9 Temmuz tarihinde 1. Günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu. İşte Niğde bayram namazı saati:

Ordu'da bayram namazı bu yıl 05.40'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.