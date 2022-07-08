Haberler Yaşam Haberleri Ordu bayram namazı saati 2022! Ordu’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 10:39

Ordu bayram namazı saati 2022! Ordu’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

7’den 70’e tüm Müslümanların beklediği Kurban bayramı kapıda. 4 gün sürecek bayram süresi boyunca kurban ibadetleri yerine getirilecek. Bayram’a sayılı saatler kala vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya koyuldular. Şimdiden ‘’Ordu’da bayram namazı saat kaçta?’’ sorusunun cevabı, bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Peki 2022 Ordu bayram namazı saati kaçta? İşte Diyanet’in duyurduğu Ordu bayram namazı saati ve detaylar…

Ordu bayram namazı saati 2022! Ordu’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminde mutlu bir hava hakim. Bayram yolda. 2022 Kurban bayramı yarın kılınacak namazlar ile tüm Müslümanlar tarafından benimsenecek. Ordu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ordu kurban bayramı namazı vakti belli oldu. İşte Ordu bayram namazı saati 2022…

ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 9 Temmuz tarihinde 1. Günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu. İşte Niğde bayram namazı saati:

Ordu'da bayram namazı bu yıl 05.40'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

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Ordu bayram namazı saati 2022! Ordu’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
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