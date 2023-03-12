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Giriş Tarihi: 12.3.2023 17:58 Son Güncelleme: 12.3.2023 18:07

Ordu Valisi Tuncay Sonel'i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da, canla başla çalışan Ordu Valisi Tuncay Sonel, duygu dolu anlar yaşadı. Afetin ilk gününden beri kentte ekipleriyle çalışmalar yaparak depremzedelerin yardımına koşan Sonel'i bir vatandaş alnından öptü. O anlar kameralara da yansıdı.

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Ordu Valisi Tuncay Sonel’i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü

Ordu Valisi Tuncay Sonel'i alnından öpen vatandaş şöyle konuştu: "Dedim ki, Adıyaman'a gidersem eğer Ordu Valimle, sayın Valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil, yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse. Öpebilir miyim sayın Valim? Saygıyla. Muhabbetle. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Birliğimiz daim olsun. Et ve tırnağız. Bu ülke, bu vatan bizim. Sancak da bizim, bayrak da bizim. Kıble de bizim. Hepsi bizim. Allahım sizi sevdiklerinize, milletimize bağışlasın"

Ordu Valisi Tuncay Sonel'i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü | Video

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Ordu Valisi Tuncay Sonel'i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü
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