Ordu’da adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu

Gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Çakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Çakar için bu yıl ocak ayında göreve başladığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından Çakar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.