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Giriş Tarihi: 23.4.2023 15:03

Ordu'da adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli tıp teknikeri olarak görev yapan Fatih Çakar (20), evinde ölü bulundu...

DHA
Ordu’da adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Adli tıp teknikeri Fatih Çakar'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, Çakar'ı hareketsiz buldu.

Gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Çakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Fatih Çakar için bu yıl ocak ayında göreve başladığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından Çakar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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Ordu'da adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu
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