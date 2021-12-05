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Giriş Tarihi: 5.12.2021 10:17

Ordu'da araç çalıp İstanbul'da yakalanmışlardı! Üç çocuk hakkında flaş gelişme!

DHA
Ordu’da araç çalıp İstanbul’da yakalanmışlardı! Üç çocuk hakkında flaş gelişme!

Ordu'da, 7 gün önce inanılmaz bir olay yaşandı. Üç çocuk, galeriden otomobil çaldı. İstanbul'a kadar gaza bastı. Megakentte yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K.’nin (15), Ordu'ya götürüldüğü ortaya çıktı.

İnanılmaz olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un oto galerisinde meydana geldi. S.Ö., A.Y. ve E.K., oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alan çocuklar uzaklaştı.


İSTANBUL'DA ENSELENDİLER

Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğu İstanbul'da bir adreste yakaladı. Otomobil ise park halinde bulundu.


S.Ö., A.Y. ve E.K., İstanbul'daki işlemlerinin ardından özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Karayolu ile Ordu'ya getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

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Ordu'da araç çalıp İstanbul'da yakalanmışlardı! Üç çocuk hakkında flaş gelişme!
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