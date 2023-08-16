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Giriş Tarihi: 16.8.2023 23:05

Ordu'da büyükbaş hayvanın saldırdığı kadın hayatını kaybetti

Ordu'da korkunç bir olay yaşandı. Kabadüz ilçesinde, kendisine ait büyükbaşın saldırdığı 74 yaşındaki Fitnet Kurt, yaşamını yitirdi.

DHA
Ordu’da büyükbaş hayvanın saldırdığı kadın hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Musakırık Mahallesi Duduyalak Obasında meydana geldi. Yerde hareketsiz olarak yaşlı bir kadının yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının Fitnet Kurt olduğu belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kendisine ait büyükbaşın boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Ordu'da büyükbaş hayvanın saldırdığı kadın hayatını kaybetti
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