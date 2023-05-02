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Giriş Tarihi: 2.5.2023 19:34 Son Güncelleme: 2.5.2023 20:26

Ordu'da depreme dayanıklı yeni okulların inşaatı tamamlandı

Ordu’da deprem riskli  66 okul yıkılarak yerine Milli Eğitim Bakanlığı Ordu Valiliği ve  hayırsever iş insanların katkılarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 76 yeni okul yapıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Ordu’da depreme dayanıklı yeni okulların inşaatı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Ordu Valiliği tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucu son 3 yılda deprem riski tespit edilen 66 okul yıkıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ordu ve genelinde Milli Eğitim Bakanlığı Valilik ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle 991 derslik 76 yeni okul , 1472 öğrenci kapasiteli 10 Pansiyon, 310 kapasiteli 7 Öğretmenevi, 5 Spor Salonu, 3 Atölye Binası, 1 Uygulama Oteli, 216 kütüphane, 46 okul güçlendirmesine ulaşıldığını belirtti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, " Eğitime büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmur Özer'e, hayırsever iş insanlarımıza ve çalışma ekibimize teşekkürlerimizi sunarım", dedi

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Ordu'da depreme dayanıklı yeni okulların inşaatı tamamlandı
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