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Giriş Tarihi: 12.7.2023 13:44 Son Güncelleme: 12.7.2023 13:45

Ordu'da dereye düşen kadına ait olduğu değerlendirilen giysiler bulundu

Ordu'da, evinin yanındaki kayalık alanda, hayvanları için yaprak keserken dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten dereye düşen Naciye Yılmaz'ı (55) arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde, ekipler, derede kadına ait olduğu değerlendirilen etek ve penye buldu.

DHA
Ordu’da dereye düşen kadına ait olduğu değerlendirilen giysiler bulundu

Olay, geçen pazartesi, Fatsa ilçesi Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafındaki kayalık alanda, hayvanları için yaprak kesen 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz'dan haber alınamadı.

Kayalık alanın altındaki dereye düştüğünü tahmin eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevreyi arayan ekipler, ilk günkü dere kenarında Naciye Yılmaz'ın çemberini buldu.

Çalışmaların 2'nci gününde AFAD, UMKE, Van'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, Polis Özel Harekat (PÖH), İHH ve bazı gönüllü arama kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşlarından oluşan 80 kişilik ekip, derede ve çevresinde 5 kilometre boyunca yaptığı aramada Yılmaz'ın izine rastlayamadı.

Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara, bugün devam edildi. 138 personelin katıldığı çalışmalarda dere içinde Naciye Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilen etek ve penye bulundu. Ekipler, bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

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Ordu'da dereye düşen kadına ait olduğu değerlendirilen giysiler bulundu
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