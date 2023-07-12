Ordu’da dereye düşen kadına ait olduğu değerlendirilen giysiler bulundu

Çalışmaların 2'nci gününde AFAD, UMKE, Van'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, Polis Özel Harekat (PÖH), İHH ve bazı gönüllü arama kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşlarından oluşan 80 kişilik ekip, derede ve çevresinde 5 kilometre boyunca yaptığı aramada Yılmaz'ın izine rastlayamadı.