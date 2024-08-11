Ordu’da erken Bizans dönemine ait yeni bir zemin mozaiğine ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ordu Müzesi Müdürlüğümüzün başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Projede çalışan ve kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milattan sonra 5-6. yüzyıl

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu'da açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor.

Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kilisesi'nde açığa çıkarılan in-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim dikkate alındığında, milattan sonra 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor.

In-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde, mozaikteki geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.