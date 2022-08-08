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Giriş Tarihi: 8.8.2022 20:53

Ordu'da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA
Ordu’da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fatsa Çevreyolu Nefise Akçelik Tüneli'nde meydana geldi. H.Ö. (58) yönetimindeki Fındıkkale Turizm'e ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Erdal Tanrıver'in kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobile arkadan çarptı.

OTOMOBİL TÜNELİN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmasının etkisiyle savrulan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İhsan Tanrıver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Tanrıver ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Tanrıver ile İhsan Tanrıver'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, otobüsün sürücüsü H.Ö. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu'da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 2 ölü, 1 yaralı
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