Ordu’da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 2 ölü, 1 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Tanrıver ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Tanrıver ile İhsan Tanrıver'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, otobüsün sürücüsü H.Ö. ise gözaltına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.