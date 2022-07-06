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Giriş Tarihi: 6.7.2022 08:49

Ordu’da feci kaza! Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü,1 yaralı

İHA
Ordu’da feci kaza! Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü,1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari araç duvara çarparak takla attı. Kazada hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Cevizdere Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde, Kerim U. İdaresindeki 52 DV 029 plakalı hafif ticari araç, çimento kavşağından geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak takla attı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Kaza sonrası sürücü Kerim U. ve yanında bulunan Burak O. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Burak O. Ünye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Kerim U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu’da feci kaza! Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü,1 yaralı
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