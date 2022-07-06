Ordu’da feci kaza! Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü,1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Cevizdere Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde, Kerim U. İdaresindeki 52 DV 029 plakalı hafif ticari araç, çimento kavşağından geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak takla attı.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞRILDI
Kaza sonrası sürücü Kerim U. ve yanında bulunan Burak O. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.