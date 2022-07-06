Ordu’da feci kaza! Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü,1 yaralı

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Burak O. Ünye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Kerim U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.