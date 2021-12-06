Ordu’da feci kaza! Motosiklet, kamyonetin altına girdi: Yaralılar var

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı şahıslara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye götürülürken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.