Ordu’da feci kaza! Motosiklet, kamyonetin altına girdi: Yaralılar var

Fatsa ilçesindeki kaza, Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Server Alperen Altaş yönetimindeki 02 ABJ 773 plakalı motosiklet, Engin Semerci yönetimindeki 55 K 1640 plakalı kamyonetle çarpıştı.
MOTOSİKLET KAMYONETİN ALTINA GİRDİ
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kamyonetin altına girdi. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Umutcan Tunur ile sürücü Server Alperen Altaş yaralandı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı şahıslara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye götürülürken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.