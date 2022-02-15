Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 15.2.2022 18:12 Son Güncelleme: 15.2.2022 18:16

Ordu'da feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

AA
Ordu’da feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinen gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

İsmail Tekkol yönetimindeki 34 HJ 7041 plakalı otomobil, Pelitdibi Mahallesi'nde Soner Gürel'in kullandığı 52 KM 477 plakalı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde sıkışan sürücü İsmail Tekkol ile Cemal ve Ayşe Altıparmak, Pembe Tekkol, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılabildi.

Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Tekkol ve Cemal Altıparmak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Ordu'da feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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