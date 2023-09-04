Ordu’da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı!

Feci kaza, saat 06.30 sıralarında ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Süleyman Set'in (45) kullandığı minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada S.S. (37), S.H. (37), N.A.H. (6), Ü.G. (8), C.S. (18), S.A. (49), M.A.A. (27), A.G. (52), Ç.G. (15), G.H. (17), S.U. (63), Y.E.H. (16), E.A. (44), M.A. (20), G.A. (41), Y.A. (59) ve N.U. (61) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.