Ordu’da galeriden lüks cip çalmışlardı: Yeni gelişme!

Çok sayıda suç kaydı bulunan S.Ö. ve A.T. daha önce de çaldıkları otomobille İstanbul'a kadar gitmiş, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip tarafından yakalanarak tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.