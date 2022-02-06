Ordu’da gözyaşları sel oldu: Bir tabutta iki küçük beden!

Aile yakınları tarafından bu sabah hastane morgundan teslim alınan Eymen ve Yaman kardeşlerin aynı tabuta konulan cenazeleri, ilçedeki Kırıkbozu Alanbaşı Mezarlığı'na getirildi. İki kardeş, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede baba Selami Alantepe'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.