Ordu’da işyeri kundaklandı

Ordu Ünye İlçesi Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı satışı yapılan iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Alevlerin sardığı iş yerindeki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Fatsa Asayiş Büro Amirliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen asayiş ekipleri iş yerini ateşe veren bir kişinin olduğunu tespit etti. Görüntülerde, iş yeri önündeki tezgaha yaklaşan şüphelinin çakmakla bezi tutuşturduğu, uzaklaşıktan sonra geri dönerek tezgahın yanıp yanmadığını kontrol ettikten sonra park ettiği 55 AAC 337 plakalı araça binerek Ünye istikametine gitti anlaşıldı. Sistem üzerinden otomobili sorgulayan ekipler, aracın Çağdaş Ü. ait olduğunu tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla Çağdaş Ü.'yü gözaltına aldı.

ÜNYE'DEKİ İŞYERİNİ DE KUNDAKLAMIŞ

Çağdaş Ü.nün Ünye'deki işyerini de işyerini de kundaklayan kişi olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.