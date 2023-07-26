Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da kahreden olay: Denizde boğuldu...
Giriş Tarihi: 26.7.2023 12:14

Ordu'da kahreden olay: Denizde boğuldu...

Altınordu ilçesinde Sezen Yıldız (43), serinlemek için girdiği denizde boğuldu...

DHA
Ordu’da kahreden olay: Denizde boğuldu...

Olay, saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahile çadır kuran Sezen Yıldız, serinlemek için denize girdi. Yıldız, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, 1,5 saatlik çalışmayla Yıldız'ı bulup, kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolde, Sezen Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sezen Yıldız'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
SON DAKİKA HABERİ | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Son dakika: BM'den kutsal kitap kararı! Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda berabere kaldı! Aslan, Zalgiris karşısında turu ikinci maça bıraktı
Bunlara ne cevap verecekler?
Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim
Hangisi bir deyim değildir?
Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?
Ahlak zabıtası mısınız?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da kahreden olay: Denizde boğuldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA