Ordu’da kahreden olay: Orhan’dan sonra Yiğitcan da kurtarılamadı!

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren lise öğrencileri Adal Ö., Yiğitcan Kıran ve Orhan Kadirhan Bilkay, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.