Ordu’da kaza: Camdaki yazı dikkat çekti! Hızlı ve öfkeli

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen Zeliha Duyar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aksoy ile Zeliha Duyar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen Aksoy'un hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.