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Giriş Tarihi: 6.9.2022 03:56

Ordu’da korkunç cinayet! Boğazını keserek öldürdü

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokak ortasında tartışan iki kuzenin kavgası cinayetle sonuçlandı. Kuzenlerden biri diğer kuzeninin boğazını bıçakla kesti

İHA
Ordu’da korkunç cinayet! Boğazını keserek öldürdü

Olay ilçenin Saraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce kavgalı oldukları öğrenilen Erdal Ö. amcasının oğlu Birol Ö.'nün oturduğu evinin önüne geldi. Sokak ortasında bir süre konuşan kuzenler, bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Erdal Ö. yanında bulundurduğu bıçakla kuzeni Birol Ö.'ye saldırmaya başladı. Boğazına aldığı bıçak darbesiyle Birol Ö.'nün yere yığıldığını gören çevredeki komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yerde boğazı kesilmiş ve çok kan kaybettiği öğrenilen Birol Ö.'ye ilk müdahale yapılmasının ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.



DİĞER KUZEN OLAY YERİNDE YARALI BULUNDU

Yaşanan kavgada kullanılan bıçak olay yerinde, kuzeninin boğazını bıçakla kesen Erdal Ö. ise kavganın yaşandığı yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde yaralı halde bulundu. Kuzenlerden Birol Ö. Ünye Devlet Hastanesine, Erdal Ö. ise Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğazı kesilerek ağır yaralanan Birol Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kuzenin ise tedavisi sürüyor.

Olayın yaşandığı mahalle ve sokak üzerinde polis ekipleri olabilecek bir kavganın yaşanmaması için sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Polis ekipleri ayrıca ilçe genelinde bulunan diğer özel hastanede ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Ordu’da korkunç cinayet! Boğazını keserek öldürdü
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