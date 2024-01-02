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Giriş Tarihi: 2.1.2024 15:41 Son Güncelleme: 2.1.2024 15:43

Ordu'da korkunç görüntü: Kayıp adam çekyatın içinde ölü bulundu!

Ordu Fatsa'da 1 haftadır kayıp olarak aranan Hüseyin Hasgül (58), evinde çekyatın içinde ölü bulundu...

DHA
Ordu’da korkunç görüntü: Kayıp adam çekyatın içinde ölü bulundu!

Fatsa'nın Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Hüseyin Hasgül'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. 1 haftadır kayıp olarak aranan Hasgül'ün yaşadığı evden koku yayılması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hüseyin Hasgül'ü çekyatın içinde ölü buldu. Hasgül'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ordu Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Hüseyin Hasgül'ün vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadı. Vücudunda çürümeler oluşan Hasgül'den alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Ordu'da korkunç görüntü: Kayıp adam çekyatın içinde ölü bulundu!
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