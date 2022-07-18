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Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:58

Ordu'da korkunç kaza: Sürücü can verdi! 3 yaralı...

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı... Aydınlatma direğine çarpan minibüsteki sürücü Osman Abanoz (57) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Ordu’da korkunç kaza: Sürücü can verdi! 3 yaralı...

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Altınordu ilçesine giden Osman Abanoz idaresindeki 52 AL 783 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada boynu kırılan Abanoz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüsteki yolcular Neziye Abanoz (50), Muammer Didin (63) ve Ercan Didin (38) de yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ordu'da korkunç kaza: Sürücü can verdi! 3 yaralı...
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