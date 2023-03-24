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Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:45

Ordu'da öğretmen servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde öğretmen servisi ve farklı 2 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA
Ordu’da öğretmen servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Kaza, Kumru-Korgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutlu U. idaresindeki 52 M 1501 plakalı öğretmen servisi minibüs ilk olarak Arif Mert D.'nin kullandığı 01 EYN 84 plakalı otomobil ile çarpıştı, savrularak yolun solunda park halinde olan 52 ACY 418 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.

Kaza nedeniyle minibüste bulunan Kader H., Hakan Ç, Nurten A., Saliha Nur D., Esra E., Ezgi Ş, Muharrem D., Emrullah E. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ordu'da öğretmen servisi kaza yaptı: 8 yaralı
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