Ordu’da öğretmen servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Kaza, Kumru-Korgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutlu U. idaresindeki 52 M 1501 plakalı öğretmen servisi minibüs ilk olarak Arif Mert D.'nin kullandığı 01 EYN 84 plakalı otomobil ile çarpıştı, savrularak yolun solunda park halinde olan 52 ACY 418 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.