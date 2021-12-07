Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 7.12.2021 09:33

Ordu’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı

Ordu’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı

Ordu’nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 53 adet Roma dönemine ait sikke, 7 adet Roma dönemine ait heykelcik, 7 adet kolye, 1 adet etnografik hançer, 2 adet detektör, 1 adet pusula, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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Ordu’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi: 5 gözaltı
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