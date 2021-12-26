Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 4’e yükseldi!
Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:52

Ordu’da sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 4’e yükseldi!

İHA
Ordu’da sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 4’e yükseldi!

Ordu’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Sahte içki nedeniyle hastanede yatan 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi..

Yeni yıl öncesi piyasaya sürülen sahte alkollü içkilerin yayılımını engellemek için tüm Türkiye'de emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Geçtiğimiz gün Fatsa ilçesinde sahte alkol nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, bugün ise tedavi gören kişilerden N.G.'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Öte yandan, Ordu'da son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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Ordu’da sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 4’e yükseldi!
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