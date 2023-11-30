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Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:30 Son Güncelleme: 30.11.2023 13:32

Ordu'da sır olay: Fındık bahçesinde ölü bulundu

Altınordu ilçesinde Kadir Demirhan (34), çalışmak için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı...

DHA
Ordu’da sır olay: Fındık bahçesinde ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Demirhan, fındık bahçesinde çalışmak için evden ayrıldı. Kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları, bahçe içerisinde Kadir Demirhan'ı aradı. Demirhan, yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kadir Demirhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirhan'ın cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Kadir Demirhan'ın kesin ölüm nedeni otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

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Ordu'da sır olay: Fındık bahçesinde ölü bulundu
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