Ordu’da kahreden olay: Polis dakikalar önce uyarmış!

Koruma çok önemli. Elimizden birşey gelmiyor. Sadece tek ricam dikkat etsinler. Kardeşimin kafasında kask vardı ama sürüklenirken kilidi takmadığı için kask kafasından çıktı. Ondan sonra da kafasını direğe çarptı. Daha iyi motosikletler almak istiyordu. Sevdiği şeyi yaparken öldü onun açısından mutluyum ben. Dövmeci dükkanı açmak istiyordu ama yapamadı. Bir yandan üniversite sınavı için eğitim alacaktı ama yapamadı" şeklinde konuştu.