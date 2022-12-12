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Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:29

Ordu'da zehir tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İHA
Ordu’da zehir tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Ordu'da, uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Altınordu ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

439 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI

Adreste yapılan aramalarda 439 adet ecstasy hap ile uyuşturucu suçundan elde edilmiş 4 bin 365 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili S.Ö., S.U. ve E.C.U. isimli şahıslar adreste gözaltına alındı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ile E.C.U. tutuklanırken, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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Ordu'da zehir tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı
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