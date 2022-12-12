Ordu’da zehir tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Ordu'da, uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Altınordu ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

439 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI

Adreste yapılan aramalarda 439 adet ecstasy hap ile uyuşturucu suçundan elde edilmiş 4 bin 365 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili S.Ö., S.U. ve E.C.U. isimli şahıslar adreste gözaltına alındı.