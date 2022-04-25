Ordu’daki saldırganlar hakkında sıcak gelişme: Silahla dehşet saçmışlardı!

Eşarplarla çocuğun bacağını saran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralılar Semih Seymen ile Ç.D.'nin tedavisi devam ediyor.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Mobese kameralarından adım adım saldırganları takip eden özel ekip, şüphelilerin izine Çorum'un Sungurlu ilçesinde rastladı. Polis ekipleri, E.K ve M.D.'yi kullandıkları aracın içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada hava filtresi içerisine gizlenmiş tabanca ve fişekleri ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırganlarla birlikte hareket ettiğini belirlediği S.U.'yu da kaldığı evde yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.