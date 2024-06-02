Ordudan ihraç firari hükümlü yakalandı

Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu için ordudan ihraç edilen uzman çavuş Serdar B. (33), yakalandı. 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü cezaevine konuldu.

ORDUDAN İHRAÇ

Kars'ta uzman çavuş olarak görev yaparken, 15 Temmuz'daki kalkışmaya bizzat katılıp, darbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ettiği belirlenen Serdal B., terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdal B. hakkında; 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı. Şüpheli, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON ADRESİ CEZAEVİ

Serdar B., yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Ceza, Yargıtay tarafından da onandı, ancak Serdal B. teslim olmak yerine kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de firari hükümlünün, Yüreğir ilçesinde saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen şok baskında kıskıvrak yakalanan Serdar B., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezasının infazı için cezaevine gönderildi.