Orduevinin pastanesi kadın kooperatifine emanet

Kooperatifler vesilesiyle devletin kadın girişimcilere verdiği destekler başarı hikayeleri yazdırıyor. O hikâyelerden biri de Antalya Finike'de Kadın Destek Girişimi ve Üretim İşletme Koooperatifi (KAGÜK) Başkanı Gülsüm Soyak'a dair. 63 yaşındaki Soyak, ilkokuldayken tanıştığı kooperatifçiliği her geçen yıl büyüttü. Finike'de 7 kooperatifin sorumluluğunu üstlenen Soyak, Türkiye'de bir ilki başararak İzmir'de askeri gıda tedarik ihalesine girip onlarca büyük şirketin içinden sıyrılmayı başardı. Gülsüm Soyak, Engelliler ve Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi ile de birçok engellinin önündeki zorlukların aşılmasında önemli rol oynadı. Soyak "İzmir Foça'da jandarmanın askeri ihalesine girdik. Başta dev firmalardan büyük tepki aldık. Bize 'Sizin burada ne işiniz var' dediler. Peki, biz bunu neden yaptık? Türkiye'de ilk defa askeriyenin içine bir kadın kooperatifi olarak girip başarmanın, başarabildiğimizi de öbür arkadaşlara anlatabilmenin derdiyle yaptık. Orduevinin çamaşırhanesi ve pastanesinin işletmesini aldık. Kadın kooperatifini sonuna kadar götüreceğiz. Dünyayı değiştirecek olanlar kadınlardır. Son iki yılda KOOPDES adı altında kadın kooperatiflerinde projelerini düzgün yazanlar 150 şer bin liralık ekipman aldı. Ne bir yerden bağış aldım, ne bir iş adamından destek aldım. Ticaret Bakanlığı destek veriyor" dedi.