Ordu’ya Japon gelin: Türk düğüne hayran kaldı





Çalışmak için gittiği Japonya'da Mei ile tanıştıklarını belirten Erdal Semerci, "Önce tanıştık, sonrasında da evlenmeye karar verdik. Türkiye'ye geldik ve burada evlendik. Eşim de Türk düğününü çok beğendiği ve harika olduğunu söylüyor. Bundan sonra Japonya'da yaşayacağız. Eşim düğünü Japonya'da istemişti ama ben Türkiye'de olmasını istedim. Eşim Türk yemeklerini de beğendi" dedi.

Düğünde Türk müziği eşliğinde oynayan Japon gelin Mei Semerci ise Türk düğününü çok beğendiğini söyledi.