Haberler Yaşam Haberleri Ordu'ya Japon gelin: Türk düğüne hayran kaldı
Giriş Tarihi: 27.7.2023 12:22

Ordu'ya Japon gelin: Türk düğüne hayran kaldı

Ordulu Erdal Semerci, çalışmak için gittiği Japonya'da Mei ile tanıştı. İlk görüşme aşık olan ikili, evlilik kararı aldı. Çift için Ordu'da düğün yapıldı. Binlerce kilometre uzaklıkta aşkı bulan  Erdal Semerci, "Eşim Türk düğününü çok beğendi ve harika olduğunu söylüyor. BTürk yemeklerini de beğendi" ifadesini kullandı.

İHA
Ordu’ya Japon gelin: Türk düğüne hayran kaldı

Ordu'nun Çatalpınar İlçesi nüfusuna kayıtlı Erdal Semerci, çalışmak için gittiği Japonya'da Mei isimli Japon genç kızla önce tanıştı.

Ekmek parası için gittiği binlerce kilometre uzaklıkta aradığı aşkı bulan genç, kız arkadaşı Mei ile evlenmeye, düğünlerini de Ordu'da yapmaya karar verdi. Bir süre önce düğün hazırlıkları için Ordu'ya gelen ve burada dünya evine giren çift, mutlu olduklarını dile getirdi.



Çalışmak için gittiği Japonya'da Mei ile tanıştıklarını belirten Erdal Semerci, "Önce tanıştık, sonrasında da evlenmeye karar verdik. Türkiye'ye geldik ve burada evlendik. Eşim de Türk düğününü çok beğendiği ve harika olduğunu söylüyor. Bundan sonra Japonya'da yaşayacağız. Eşim düğünü Japonya'da istemişti ama ben Türkiye'de olmasını istedim. Eşim Türk yemeklerini de beğendi" dedi.
Düğünde Türk müziği eşliğinde oynayan Japon gelin Mei Semerci ise Türk düğününü çok beğendiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'ya Japon gelin: Türk düğüne hayran kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA