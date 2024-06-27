Ören yerini tehdit eden yangın dron ile görüntülendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarında makilik alanda başlayan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan kontrol altına mücadelesi başladı.

Saat 16.30 sıralarında başlayan ve rüzgârın etkisiyle SİT alanlarını tehdit eden yangın, Dardanos civar bölgelerde konuşlu 5 yangın söndürme ve yönetim helikopterleri ve Çanakkale, Edremit, İzmir ve Muğla havalimanlarında konuşlu 10 uçakla saat 22.15 itibariyle kontrol altına alındı.

Yangında 31 hektar orman dışı ziraat alanı zarar gördü. Kuvvetli rüzgâr ve zorlu zemin şartlarından etkilenen 1 yangın arazözü alev içinde kaldı. Behramkale köyü sınırları içinde kalan 7 bin yıllık Assos ören yeri ve Athena Tapınağı alevlerden etkilendi. Ören yeri havadan dron ile görüntülendi. Assos Örenyeri 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacağı bildirildi.