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Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:39 Son Güncelleme: 11.11.2022 16:39

Organ Bağışı Caiz Mi? Diyanet'e Göre Organ Nakli Günah Mı, Haram Mı, Hükmü Ne?

İslam dininde, yaşayan ya da ölmüş insanların vücuduna zarar vermek yasaklanmıştır. Bununla birlikte İslam dininde başka bir insanın hayatını kurtarmak, zor durumda olan insanlara iyilik yapmak amacıyla yardımcı olmak en önemli noktalardan birisidir. Hayati bir sorunla karşı karşıya kalmış bir kişiye yardım etmek isteyen insanlar için organ bağışı caiz mi sorusu gündeme geliyor. Kişiler öldükten sonra diğerlerine yardımcı olmak amacıyla organlarını bağışlamayı tercih ediyor. Peki öldükten sonra organ bağışı günah mı, değil mi? Diyanet açıklamasına göre organ nakli caiz mi? Detaylarıyla birlikte bu yazımızda bulabilirsiniz.

Organ Bağışı Caiz Mi? Diyanet’e Göre Organ Nakli Günah Mı, Haram Mı, Hükmü Ne?

Dinimizin gereklilikleri arasında yardımlaşma oldukça önemlidir. Bu yüzden diğer insanlara yardım etmek ve hayatlarını kurtarmak güzel ahlakı göstermektedir. Konuyla ilgili olarak organ bağışı caiz mi değil mi İslam dinine mensup olan kişiler tarafında merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı öldükten sonra organ bağışı günah mı değil mi, konuyla ilgili tüm soruları cevaplıyor. Organ nakli caiz mi? Sorunuzun cevabı için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Organ Bağışı Caiz Mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, İslam dininin insan hayatı ve sağlığına çok değer verdiğini, bir insana yaşam vermenin bütün insanlara yaşam vermekle aynı olduğunu söylüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 3.3.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. Diyanet İşleri Başkalığı resmî sitesinde ise organ bağışı caiz mi sorusuna yöneltilen cevap ve açıklama şu şekildedir:

Aşağıda belirtilen koşullara dikkat edilmek kaydıyla, organ nakli caiz kabul edilir. İslam İş Birliği Teşkilatı bünyesinde bulunan ve uluslararası bir fetva kuruluşu olan Mecmeu'l-Fıkhi'l-İslami de aynı koşullar ve şartlara bağlı olarak organ naklinin caiz olması hakkında karar almıştır. Bunlara göre;
- Hastanın hayati bir organını veya hayatını kurtarmak için başka bir çaresi olmadığının, zorunluluk halinde bulunulduğunun, mesleki yeterlilik ve güvenirliliğine güvenilen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi,
- Fiziksel rahatsızlığının ancak bu yoldan tedavi edilebileceğine dair doktor onayının bulunması,
- Organ veya dokusu için donör olan kişinin, bu işlemin yapıldığı sırada ölmüş olması; eğer organ yaşayan bir insandan alınacaksa, bu organın, alınan insanda (donörde) temel bir hayati fonksiyonu tehdit etmemesi,
- Toplumdaki huzur ve düzen ortamının bozulmaması açısından, organ veya dokusu alınacak kişinin ölmeden önce, sağlığında buna rıza göstermiş olması veya hayattayken aksine bir beyanı olmamak kaydıyla, yakınlarının rızasının alınması,
- Donör olarak verilecek organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret talep edilmemesi,
- Tedavisi yapılacak hastanın bu organ nakline rızasının olması,
- Ve tüm bu sürecin devlet kontrolü altında yapılması gerekir.

Diyanet'e Göre Organ Nakli Günah Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmî sitesinde organ nakli caiz mi sorusuna cevap olarak yayınlanan açıklamalar şu şekildedir:
Yaratılanlar arasında kıymetli bir mertebeye sahip olan insanlar için Allah tarafından birçok kolaylık sağlanmaktadır. Bu yüzden ölü veya yaşayan kişilerden alınan doku ve organlardan faydalanılması, insanın saygınlığına ve iyiliğine aykırı olduğu için caiz olarak görülmemiştir. Ancak zorunluluk durumunda zorunluluğun hayati önemine göre bu karar değişkenlik göstermektedir.

İslam alimleri, anne karnında bulunan canlı bebeğin kurtarılması için ölmüş olan annenin karnının kesilmesini, farklı yollarla tedavileri mümkün olmayan kişilerin kemiklerinin yerine başka kemiklerin nakledilmesini, bilinmeyen hastalıklarının tedavilerinin yapılması için yakınlarının rızasını almak kaydıyla ölmüş olan kişiler üzerinde otopsi yapılmasını; dolayısıyla başka bir canı kurtarmak için ölmüş olan kişinin vücut bütünlüğüne müdahale etmek caiz görülmüştür. Açlık ve susuzluk gibi, hastalığında haram şeyleri mübah kılma geçerliliği bulunmaktadır. Bu yüzden farklı yollarla tedavisi mümkün olmayan hastalıkların haram ilaç ve maddelerle tedavileri caiz görülmüştür. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla, insan hayatını ya da hayati bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında kan, doku ve organ nakli yoluyla yapılan tedavi caizdir. "Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." (Maide, 5/32) ayeti de bu açıklamaları destekler niteliktedir. Bu şartlar dahilinde, günümüz tıbbında kan, doku ve organ nakli tedavi şekilleri arasındadır.

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Organ Bağışı Caiz Mi? Diyanet'e Göre Organ Nakli Günah Mı, Haram Mı, Hükmü Ne?
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