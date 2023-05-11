Organ bağışı neferi Mehmet hayatını kaybetti

Türkiye'nin ikinci böbrek nakilli hastası Mehmet Şahan'ın (69) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. İşte size Türkiye'de organ bağışının artması gece gündüz çalışan Mehmet Şahan'ın film gibi hayat hikayesi. Türkiye'nin ikinci böbrek nakili hastası Mehmet Şahan'ın 1977 yılında yeni evli bir gençken rahatsızlandı ve hastaneye koştu. Doktorlar kendisine nefrit teşhisi koydu. Hastalığını ilk başlarda önemsemedi. Ancak Şahan, ertesi yıl koma halinde hastaneye yattı. 10 gün yoğun bakımda kaldı. İyileşir iyileşmezde doktorlar kendisine ya hemodiyaliz makinesine bağlı olarak yaşayacağını veya yakınımdan böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Profesör Dr. Tuncer Karpuzoğlu ve ekibi Amerika'dan yeni gelmişti. Organ nakli yapmak istiyorlardı. Beni duymuş, çağırdı. 'Nakil olmak ister misin' diye sordu. Organ bağışı yapacak kimsem olmadığı için içim kan ağlayarak "Yok"cevabını verdiğini kaydetti.

UYUM ÇOK DÜŞÜK ÇIKTI

Şahan, o sırada Kayseri'nin Küçüksöbeçmen köyünde oturan, dayısı Ahmet Saygılı (38), kendisine haber göndererek "Böbreğimin biri yeğenime feda olsun" dedi. Şahan, "Köyden getirdik. Uyum, yüzde 38. Tuncer Karpuzoğlu riske girdi, 'Bu nakli yapacağım' dedi. 14 Kasım 1979'da, nakille 3 saat kala akrabasının birisinin 'Dayısının böbreğini parayla alıyor' diye şikayette bulunulduğunu anlatan Şahan, "Şikayetin ardından nakilden vazgeçildi. Dayımı psikiyatri servisine götürdüler. Kendisine geldikten sonra hocalar sormuş, dayım 'yeğenime her şeyim feda olsun' demişti. Oradan da anlımızın akıyla çıktığını ve nakillin 5 saat sonra yapılabildiğini kaydetmişti.

UZAYLI GİBİ BAKIYORLARDI

Şahan, kendisinin 59 gün, dayısının ise 54 gün hastanede yattığını söylemişti. Naklin ardından Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun başlarından bir dakika bile ayrılmadığını anlatan Mehmet Şahan, "Benim eserime engel olan çıkar, hayatım allak bullak olur diye endişe ediyordu. Sağlıklı olarak taburcu olduk. Herkes bize şaşkınlıkla, uzaylıya bakar gibi bakıyordu." diye anlatmıştı. Mehmet Şahan, 1980'li yıllarda kendisine nakli yapan Karpuzoğlu ve ekibinin, Akdeniz Üniversitesi'ni kurmak için Antalya'ya geldiğini. Karpuzoğlu'nun Ankara'dan ayrılmasından sonra hasretlerine dayanamayarak 1986 yılında Antalya'ya geldiğini de anlatan Şahan, "1994 yılında Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneğini kurduk" dedi.

'BANA ÖLÜR DİYENLER ÖLDÜ'

Dayısının bağışladığı böbrek ile 44 yıldır yaşamını sürdüren Şahan, büyük oğlu Merdan Şahan, gelini Elif, 8 yaşındaki büyük torunu Poyraz, küçük oğlu Ahmet Tuncer Şahan, gelini Şeyda ve 6. yaşındaki torunu Nil ile birlikte 44'üncü yılını sağlıklı yılını birlikte geçtiğimiz günlerde kutlamıştı. Üç nesil bir arada olmaktan mutlu olduğunu da SABAH Gazetesi'ne anlatan Şahan "Bana herkes 'Kısa sürede ölür' diyordu. Torunlarım kucağımda Yaşamak çok güzel şey." diye ölmeden önce duygularını böyle paylaşmıştı.

ORGAN BAĞIŞINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Mehmet Şahan 44 yılda Türkiye'nin 90'nı tek tek dolaşarak organ bağışına önderlik etti. İnsanları organ bağışı konusunda aydınlatan Şahan, doğudan batıya kuzeyden güneye Türkiye'nin büyük bir bölümünü dolaştı. İnsanları aydınlattı. Vatandaşları aydınlatması sayesinde onbinlerce kişi organ bağışında bulundu. Mehmet Şahan'a böbrek naklini yapan Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu 24 Eylül 2020'de 82 yaşında hayata veda etti. Nakili gerçekleştiren hocasının ölmesini Şahan, 3 yıl sonra hayta gözleri yumdu. Mehmet Şahan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Derneği'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.