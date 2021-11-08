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Giriş Tarihi: 8.11.2021 11:07 Son Güncelleme: 8.11.2021 11:12

Organ Bağışı Sayesinde 8 Kişi Hayata Tutundu

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Organ Bağışı Sayesinde 8 Kişi Hayata Tutundu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Gökhan Aynal, SCÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan organ nakilleri sayesinde 2021 yılında 8 kişinin hayata tutunduğunu söyledi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla SCÜ Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Gökhan Aynal açıklamalarda bulundu.Aynal, SCÜ'de yapılan organ nakilleri sayesinde 2021 yılında 8 kişinin hayata tutunduğunu söyledi.

"ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Organ nakillerinde ülkemizde en fazla canlı kişilerin donör olduklarını belirten Aynal; "Organ naklinde kadavra nakilleri daha büyük önemi taşıyor. Ayrıca organ bağışı farkındalığı için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Farklı dönemlerde seminerler düzenliyoruz." dedi.

"FARKLI NOKTALARA STANT KURDUK"

Vatandaşları organ nakli konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Aynal; "Alışveriş merkezinde, yemekhanemizde yine hastanemizde farklı yerlerde stantlar kurduk. Halkımız açtığımız stantlara yoğun ilgi gösterdi. Bu teveccühten ötürü de oldukça memnunuz." şeklinde konuştu.

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Organ Bağışı Sayesinde 8 Kişi Hayata Tutundu
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