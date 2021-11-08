Organ Bağışı Sayesinde 8 Kişi Hayata Tutundu

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla SCÜ Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Gökhan Aynal açıklamalarda bulundu.Aynal, SCÜ'de yapılan organ nakilleri sayesinde 2021 yılında 8 kişinin hayata tutunduğunu söyledi.

"ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"



Organ nakillerinde ülkemizde en fazla canlı kişilerin donör olduklarını belirten Aynal; "Organ naklinde kadavra nakilleri daha büyük önemi taşıyor. Ayrıca organ bağışı farkındalığı için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Farklı dönemlerde seminerler düzenliyoruz." dedi.

"FARKLI NOKTALARA STANT KURDUK"



Vatandaşları organ nakli konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Aynal; "Alışveriş merkezinde, yemekhanemizde yine hastanemizde farklı yerlerde stantlar kurduk. Halkımız açtığımız stantlara yoğun ilgi gösterdi. Bu teveccühten ötürü de oldukça memnunuz." şeklinde konuştu.