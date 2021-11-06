Organ bağışı yeni bir hayat veriyor

ABD
'den
Türkiye'ye gelerek 2018'de böbrek nakli olan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, bu süreçte yaşadıklarını bir hekim olarak katıldığı Antalya
'da düzenlenen 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında anlattı. Prof. Dr. Çilingiroğlu, "ABD'de bir Amerikalı böbreğini vermek istedi ancak kolesterol yüksekliği nedeniyle nakil yapılamadı. Ben de Prof. Dr. Alper Demirbaş ve Prof. Dr. Asuman Yavuz'un ekibiyle birlikte hizmet verdiği hastaneye geldim. Böbrek bağışı yapmak isteyen 4 donörüm vardı ve içlerinden en uygun olanı seçilerek nakil yapıldı. Antalya'nın böbrek ve karaciğer naklindeki üstün başarısı dünyada da bilinen bir şey. Bu nedenle çok şanslıydım. Böbrek nakli sonrasında ailem ve dostlarımın destekleri ile güzel bir iyileşme süreci yaşadım. İkinci bir yaşamın anlamına vakıf olmak çok güzel bir duygu. Nakilden sonra hekim olarak çalışmaya devam ettim. Organ bağışı, yeni bir hayat ve yeni bir şans verdi. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi. Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Alper Demirbaş da, "Türk Nefroloji Derneği 2020 Raporu'na göre Türkiye'de 60 bin böbrek hastası var ve bu hastaların 20 bini, bakanlığın listesine kayıtlı. 2020'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise sadece 303. Bu veriler, listedeki hastaların 10 yıl sonra hayatta kalabilmesi için organ naklinin önemini vurgulamak konusunda yeterli bence" diyerek organ naklinin önemine vurgu yaptı.